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İhanete doymuyorlar: FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını Batı'ya şikayet etti

FETÖ firarisi Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt Ayasofya'da Fetih Suresi okunması konusunda Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:29 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:29
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17/25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında Türkiye'den kaçan firari Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt her fırsatta Türkiye'ye saldırmaya devam ediyor. Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını Batı'ya adeta şikayet edercesine paylaşımlarda bulunan Bozkurt'a sosyal medyada tepki yağdı.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNUNCA RAHATSIZ OLDU

FETÖ'cü Bozkurt, Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasını Batı'ya şikayet ederken sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı #Erdogan'ın açıkladığı gibi, Türk İmam bu akşam Ayasofya'nın Fetih Bölümünü okudu ve Kültür Bakanı dinledi. UNESCO Dünya Mirası alanı olan Ayasofya, daha önce Osmanlı imparatorluk camisine dönüştürülmüş olan Yunan Ortodoks katedrali olan bir müzedir. Cumhurbaşkanı, Ayasofya'dan canlı olarak yayınlanan dua yayınına katılıyor, İmam'ın orijinal Arapça resitali sonrasında, fetih bölümünün Türkçe mealinin tamamını ulusa tam olarak okuyor. #Erdoğan'ın camiye dönüştürmek isteyen İslamcı üssü yeniden yeni bir canlılık kazanıyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları, Fatih Sultan Mehmet’in şehri aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya’da düzenlenen “Fetih Şöleni”nde Fetih Suresi okunmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde günboyu devam eden etkinlikler kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da “Fetih Şöleni” düzenlenmışti.

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