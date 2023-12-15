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İhaneti unutmuyor! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ret

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin koltuktan indirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile hiçbir teması kabul etmediği öğrenildi.

Yeni Şafak15 Aralık 2023 Cuma 07:57 - Güncelleme:
İhaneti unutmuyor! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ret
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilerin koltuktan indirdiği Kemal Kılıçdaroğlu, ihaneti unutmuyor. CHP liderliğini kaptırdığı Özgür Özel'le problemi bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesinde delege satın alındığı iddialarında ismi geçen İmamoğlu'nu ise affetmiyor. Kılıçdaroğlu'nun, bu konuda aracı olmak isteyenleri de kabul etmediği belirtiliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 28 Mayıs seçim hezimetinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başta olduğu değişimciler ile Kılıçdaroğlu destekçilerinin mücadelesi sürüyor. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na kapıları tamamen kapattı.

Kaynakların aktardığına göre Özgür Özel'in CHP lideri olmasıyla ilgili herhangi bir sorunu bulunmayan Kılıçdaroğlu, kurultayda delege satın alındığı iddialarında ismi geçen İmamoğlu'nu ise affetmiyor. Kılıçddaroğlu'nun İmamoğlu ile hiçbir teması kabul etmeyeceği bildiriliyor.

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