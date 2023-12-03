İhbar sonrası harekete geçildi! Kara paranın ardından Polat çiftine 2. soruşturma

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.

BİR DİZİ İŞLEM VE TUTUKLAMA KARARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir dizi işlem yapıldı. Çiftin malvarlıklarına el kondu, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi, ev ve işyerlerinde arama yapıldı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verildi.

AVUKAT ALTUN'UN DİKKAT ÇEKEN İHBARI



Sabah'ın haberine göre; Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' ismiyle paylaştığı fotoğraf içinde bulunan 15 fenomen daha şüpheli olarak soruşturmaya eklenirken Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı. Avukat Altun'un ihbarı ise oldukça dikkat çekici.

"KAÇAK YOLLARLA GELEN UYUŞTURUCU HAMMADDESİ LABORATUVARDA AYRIŞTIRILIYOR"



İhbar dilekçesine göre olay 10 Ekim günü yaşandı. Avukat Feyza Altun, Polat çiftine yönelik sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaptı. Paylaşımların ardından 10 Ekim günü Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesiyle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi. Daha sonra bu kişiyi arayan Altun, konuşmayı kayda da aldı. A.K. adlı Kapalıçarşı esnafı, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini, bu hammaddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu hammaddesi olduğunu ve bazı hammaddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi.

YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA: UYUŞTURUCU MADDE İMAL ETME



Konudan yüzde yüz emin olduğunu söyleyen kişiye avukat Altun, bu durumu neden kendisine anlattığını sorunca A.K., kendisine güvendiğini ve başkası ile konuşmayacağını belirtti. Bu konuşma üzerine Altun, bu denli büyük bir suç işlenmişse iftira kastı olmaksızın, yapılan konuşma nedeniyle ihbar yapma zorunluluğu olduğunu kaydetti. Elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı.

Bu suç yönünden de başlatılan soruşturma ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi. Öte yandan, Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Her şey bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başladı. Yasa dışı bahisten büyük paralar kazanan Falyalı, servetini aklamak için yurt dışında oteller yaptırmıştı. Ancak o öldükten sonra en yakınındakiler parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.



Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı. Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı. Daha sonra da kara parayı Türkiye'de aklamak için güzellik merkezlerini gözüne kestirip Dilan ve Engin Polat çifti ile tanıştı. Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı. İlk takip ettiği kişi ise Dilan Polat'tı. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.

İddiaya göre; Dilan Polat'ın en iyi müşterisi de Balkotan'dı. Yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satıldı. Yine iddialara göre sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden topladı. Onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiraladı. Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.

Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasındaydı. Nedeniyse kirli parayı orada toplamasıydı. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyordu. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna da 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti. Balkotan'ın zirve günleri 2021 yılında sona erdi. Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. Ancak bir şekilde tahliye oldu ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. O da Batum'a kaçtı. Batum'a kaçmasıyla da Polat çifti onun kontrolünden çıktı. Lüks hayatlarıyla herkes onları tanıdı ve cezaevine kadar uzanan süreç başlamış oldu.