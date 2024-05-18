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İhbar üzerine gidilen evde patlama! 5'i asker 7 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı. Yaşanan olaya ilişkin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Hatipoğlu, 'Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır.' dedi.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 22:23 - Güncelleme:
İhbar üzerine gidilen evde patlama! 5'i asker 7 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı
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Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.

Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

5 ASKER İLE 2 SİVİL YARALANDI

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

TOKAT VALİSİ NUMAN HATİPOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, konuya ilişkin "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. " ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da AA muhabirine, patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de olay yerinde incelemede bulundu.

"TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

Hastanede yaralıları ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise "Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin isimleri belli oldu. Olayda yaralananların isimlerinin Ahmet Karaçoban (63), Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) olduğu öğrenildi. Öte yandan Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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