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Güncel

İhbar üzerine harekete geçen polislere pastalı sürpriz

Hakkari'de Çiğdem Şahin, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) butonuna basarak yardım istedi. Şahin, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde, ihbar üzerine adrese gelen ekipleri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.

DHA25 Kasım 2021 Perşembe 18:20 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:20
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Kent merkezinde oturan Çiğdem Şahin, KADES uygulamasının butonuna basarak polisten yardım istedi. 2 dakika içinde adrese ulaşan polis ekipleri, Şahin tarafından pastayla karşılandı. Çiğdem Şahin, polisin kadına yönelik şiddete karşı verdiği öneme dikkat çekerek, "Bugün arkadaşlarımızla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla polis ekiplerimizin ne kadar kısa sürede geleceklerini merak edip dolayısıyla KADES uygulamasındaki butona bastık. Polis ekiplerimiz 2 dakika içinde geldiler. Biz de onlara pasta sürprizi yaptık. Şiddet gören bütün kadınlarımıza sesleniyoruz. KADES uygulamasını indirin, başınıza bir şey geldiğinde butona basmanızı rica ediyoruz' dedi.

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