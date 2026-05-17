Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açılması sonucu 2 polisimiz şehit oldu. Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak ateşle karşılık vermesi üzerine polis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Çıkan çatışmada şüpheli etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ'da iki polisin şehit olduğunu bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman Emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

BAKAN GÜRLEK: POLİSLERİMİZE YÖNELİK BU MENFUR SALDIRIYI LANETLİYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından şu açıklamada bulundu:

"Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehadete yürüyen polislerimize yönelik bu menfur saldırıyı lanetliyorum.

Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakârlığı daima minnetle hatırlanacaktır. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Şehitlerimizin makamları âli olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN TEKİRDAĞ'DA ŞEHİT OLAN POLİSLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale esnasında şüphelinin ateş açması sonucu şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu'da silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.