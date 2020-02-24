İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1603
  • EURO
    6,6683
  • ALTIN
    333.251
  • BIST100
    113720
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ataşehir'de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı
Güncel

Ataşehir'de kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı

Ataşehir'de bir binanın teras katından kadın çığlıkları duyulması üzerine adrese giden polis ekipleri, evin uyuşturucu tarlasına çevrildiğini fark etti. Evde yapılan aramalarda Hint keneviri, narkotik madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan biri tutuklandı.

IHA24 Şubat 2020 Pazartesi16:57 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:57

Ataşehir’de İnönü Mahallesinde 15 Şubat Cumartesi günü 01.00 sıralarında gerçekleşen olayda, bir binanın teras katından kadın çığlık sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kapıyı açan şahıslara konu sorulduğunda şahısların tedirgin ve şüpheli davranışlarından şüphelenen polis, dairenin içinden yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiğini ve kapıya yakın yerde narkotik madde yetiştirme düzeneğine benzer düzenek olduğu fark etti. Yapılan incelemede bahse konu adreste Ayhan isminde bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde istihbari bilgi olduğu anlaşıldı. Şüpheli şahıslar Ayhan Ö. (48), Serkan M. (33) ve Serhan P. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada; 3 kök Hint keneviri, 6 dal halinde ağırlıkları toplamı 12,9 gram gelen narkotik madde, klipsli poşet içerisinde 5,4 gram gelen kenevir tohumu, 2 adet LED ışıklandırma cihazı, 1 adet hassas terazi, 1 adet nem ölçme cihazı, çok sayıda klipsli poşet, 3 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait 3 adet sim kart ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Ayhan Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Serkan M. ve Serhan P. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.