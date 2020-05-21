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İHH, Afrin'de 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere, ramazanda 20 bin kişilik iftar yemeği dağıttı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:38
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İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca Afrin'de 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği dağıttıklarını belirterek, "Dağıtımlarımız bayram arifesine kadar devam edecek." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu iftar organizasyonlarını iptal ettiklerini ifade eden Tahiroğlu, "Bunun yerine aşevlerinde pişirdiğimiz sıcak yemekleri her iftarda ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek kendilerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

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