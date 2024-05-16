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İHH, İdlib'te her gün 85 bin ekmek dağıtıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Suriye'nin İdlib ili kırsalındaki çadır kamplarda yaşayan ailelere, her gün yaklaşık 85 bin ekmek dağıtılıyor.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
İHH, İdlib'te her gün 85 bin ekmek dağıtıyor
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İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, uygulanan proje sayesinde savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelerin düzenli olarak ekmek temin edebildiklerini söyledi.

Projenin Suriye'deki savaşın başladığı 2011 yılından bu yana devam ettiğini belirten Tahiroğlu, "Türkiye ve dünya genelindeki hayırseverlerin un ve nakdi bağışlarıyla Suriye'nin İdlib bölgesindeki 7 farklı fırında ürettiğimiz 85 bin ekmeği düzenli olarak kamplarda dağıtıyoruz." dedi.

Tahiroğlu, "Ekmekler, ailelerin damak tadına uygun olarak hazırlanıyor. Her poşette 7 adet ekmek bulunuyor. Bu çalışmamızdan her gün 12 binden fazla aile istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

  • İHH İnsani Yardım
  • Suriye İdlib
  • Çadır Kampları

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