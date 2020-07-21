21 Temmuz 2020 Salı 16:45 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 16:45

Kurban Bayramı'na sayı günler kala İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatları merak ediliyor. Yardım kurumlarının ve derneklerin vekaleten küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları belli oldu. İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Kurbanlığını İHH Vakfı'na bağışlamak isteyenler İHH küçükbaş büyükbaş kurban fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İHH'da Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. İşte İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatları...

Kurban bayramına sayılı günler kala Müslümanların kurbanlık telaşı başladı. İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatları kurban bayramı öncesi araştırılıyor. Vakıfların kurban bayramı öncesi aldığı vekaleten kurbanlık bağış işlemleri başladı. İHH İnsani yardım Vakfı kurbanlık bağışlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yapmaktadır. Kurban bayramı öncesi İHH küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları merak ediliyor. İHH Vakfı'nın kurban bayramı için belirlediği İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatları belli oldu. İşte İHH küçükbaş büyükbaş kurban fiyatları...

İHH KURBANLIK BAĞIŞ 2020 FİYATLARI

İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatı 900 TL olarak belirlendi. Kurbanlarını vekâlet yoluyla İHH'ya gönderen hayırseverler, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki ile veya vakıf merkezine bizzat giderek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırabilirler.

İHH, Kurban vekaletlerini 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak için kurban bağışlarını bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olacak.

HH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki kurban bedelini 900 lira olarak açıkladı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, vakfın bu yılki kurban organizasyonunu "Kurban Rahmettir" sloganıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, 1993 yılında bir grup hayırseverin el ele vermesiyle Türkiye'de ilk defa kurban projesini hayata geçiren İHH'nın, 28 yıldır onlarca ülkeyi ziyaret ederek milyonlarca insana yardım ulaştırdığı anlatıldı.

Çeyrek asrı aşan süredir kurban organizasyonu yapan İHH'nın bu bayram kurban bedelini yurt içinde ve yurt dışında 900 lira olarak belirlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ya bağışlamak isteyen hayırseverler, kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kampanya kapsamında geçen yıl toplamda 51 bin 447 hisseyi 2 milyondan fazla muhtaca ulaştıran İHH, bu yıl bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyor."

İHH'NIN KURBAN KESİMİ YAPTIĞI ÜLKELER

Orta Asya ve Kafkasya

Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Gürcistan (Acara)

Balkanlar

Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova)

Afrika

Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili,

Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya,

Güney Afrika, Mozambik, Cibuti, Liberya

Ortadoğu

Yemen, Filistin, Irak, Lübnan, Suriye

Asya

Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan,

Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Myanmar (Arakan)