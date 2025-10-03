İHH, Şam'da ofis açtı: Suriye'de yeniden inşa başlıyor

Tören, Şam'ın Mezze semtinde düzenlenen açılışla başladı. Programa Suriye'deki yerel yetkililer, yardım kuruluşlarının temsilcileri ile İHH yöneticileri katıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yetkilileri de törende hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık, "İHH olarak 2011'den itibaren bölgeye yaklaşık 1 milyar dolarlık insani yardım ulaştırdık. Bu rakam sadece bir istatistik değil, asırlardır kader birlikteliği yaptığımız bu onurlu halkın yeniden hayata tutunma umuduna açık bir desteğimizdir. Çünkü bir toplumun yeniden ayağa kalkmasının yolu geleceği inşa etmekten geçer " dedi.

'SURİYE YENİDEN AYAĞA KALKACAK'

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun ise, "Suriye iç savaşı başladığı ilk günden bu yana yardım çalışmalarımız hep devam etti. Zor günlerde gücümüzün yettiği kadar kardeş Suriye halkını hiç yalnız bırakmadık. Bugün ise Suriye'nin yeniden inşası ve tekrar ayağa kalkabilmesi için sahada olmaya devam edeceğiz diyen Göksun, "Savaş bitti şükür ama çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek. Evlerine dönen kardeşlerimiz başlarını sokabilecek bir evin hayalini kuruyorlar. Bizler de bu hayalleri gerçekleştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, İHH'nın başkent Şam'da ofis açmasının, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler ve insani yardımlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Suriye'nin hem acil insani yardıma hem de yeniden inşaya yönelik ciddi ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Köroğlu, "Geçmişte Türkiye, savaşın etkisiyle daha çok Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürütüyordu. Şimdi ise başkent Şam merkezli bir organizasyonla insani yardımların ulaştırılması sağlanacak" dedi.

Şam Valisi Mahir Mervan ise, törende yaptığı konuşmada, ofisin açılışının idari bir prosedür değil, insani yardımlaşmaya yönelik nitelikli bir adım olduğunu belirtti.

'YARDIMLAR HALKIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Valilik olarak insani yardım kuruluşlarının işlerini kolaylaştırmak için her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Mervan, İHH'nin ofisinin hayırlı olmasını diledi.

Şam Kırsalı Valisi Amir el-Şeyh de ofisin açılışını çok değerli bulduğunu dile getirerek, destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına teşekkür etti.

Yardımların Suriye halkı için önemine işaret eden el-Şeyh, "Kardeşlik burada durmayacak. Açılan bu yeni yolla taçlanacak" dedi.

'YARDIM ÇAĞRILARIMIZA EN GÜÇLÜ CEVAP VEREN İHH OLMUŞTUR'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut ise, "Uluslararası raporlara göre ülkemiz, gayri safi milli gelirine oranla en fazla insani yardım gerçekleştiren ülke konumunda olduğunu söyledi. Ayrıca sadece Suriye'de değil, dünyada nerede mazlum, ihtiyaç sahibi varsa AFAD'ın insani yardım çağrısına ilk ve en güçlü cevabı veren sivil toplum kuruluşu İHH olmuştur" dedi.

Yeni ofisin, savaşın etkilediği bölgelerde gıda, sağlık, barınma ve eğitim alanlarında yürütülen projelere lojistik destek sağlaması hedefleniyor. Vakıf, özellikle iç göç mağduru sivillere yönelik yardım faaliyetlerini bu merkez aracılığıyla koordine edecek.

'YARALARI VE YARINLARI ONARIYORUZ'

Açılışın ardından misafirler savaşın en yoğun yaşandığı Şam kırsalında bulunan Cobar (Jobar) bölgesine geçtiler. Orada 'Yaraları Ve Yarınları Onarıyoruz' kampanyası duyuruldu. Bu kampanya ile bölgede yıkılan camii, okul, medrese, ev ve birçok sosyal bina inşası hedeflenecek.

Kampanya ile alakalı sunum yapan Yakup Işık, "Yaklaşık 13 yıl süren iç savaşta birçok bölgede altyapı ve üst yapı yok edildi. Bundan dolayı yapacak çok işimiz var. Kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle Suriye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Suriye'nin yarınlarını ve yaralarını hep birlikte onaracağız" dedi.

Proje kampanyası tanıtımından sonra bölge halkına yemek ikram edildi ve yıkıma uğrayan cami ve evler ziyaret edildi.

İHH, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından bölgeye yönelik yardım çalışmalarını sürdürmekte ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurduğu kamplar ile çeşitli insani yardım projeleriyle biliniyor.