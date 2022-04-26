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İHH Yemen'de ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'de 4 bin 549 aileye gıda kolisi dağıtırken, 8 bin kişiye de iftarlık ikramında bulundu. İHH Ortadoğu ve Kuzey Afrika Masası Koordinatörü Umut Bilgin, hayırseverlerin yardımlarını Yemenli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

AA26 Nisan 2022 Salı 12:26 - Güncelleme:
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İHH'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan çalışmalarını Türkiye dahil 57 ülkede sürdüren vakıf, mağdurların, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmaya devam ediyor.

İç savaş nedeniyle insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı Yemen, dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkenin pek çok bölgesinde gıda maddelerine ulaşmakta zorluk yaşanırken, halk dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaç duyuyor.

Ramazan çalışmaları kapsamında Yemen'in 10 şehrinde yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, 4 bin 549 aileye gıda kolisi dağıttı. 3 bin 300'ü Marib ve Taiz'deki göçmenler olmak üzere 8 bin kişiye de iftarlık ikramında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Ortadoğu ve Kuzey Afrika Masası Koordinatörü Umut Bilgin, hayırseverlerin yardımlarını Yemenli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Yemen'in farklı şehirlerinde yardım çalışmalarında bulunduklarını dile getiren Bilgin, "Özellikle iç savaş sonrası Yemen'de halk daha da yoksullaştı. Ramazanda Yemenli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kumanya dağıtımında bulunduk, iftarlıklar ikram ettik. Allah, bağışçılarımızın bağışlarını kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

  • İnsan Hak ve Hürriyetleri
  • Yemen

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