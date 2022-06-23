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İHH'dan 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Afganistan'a yardım eli

İHH İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 1560 kişiye sıcak yemek dağıttı. Depremden etkilenen Afganistan halkına İHH aracılığıyla destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden 'AFGANİSTAN' yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira destekte bulunabilecek.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'daki depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetti, bin 500 kişi de yaralandı.

Acil yardım çalışması başlatan İHH, Afganistan temsilciliğinden depremden etkilenen bölgeye iki ayrı ekip yönlendirdi.

Ekipler ilk etapta 1560 kişiye sıcak yemek dağıttı. Ayrıca depremzedelere 50 adet çift kişilik battaniye ve 50 adet çadır ulaştırıldı. İHH ekipleri, deprem bölgesindeki insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

- KISA MESAJLA YARDIMDA BULUNULABİLECEK

Depremden etkilenen Afganistan halkına İHH aracılığıyla destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden "AFGANİSTAN" yazıp 3072'ye kısa mesaj göndererek 10 lira destekte bulunabilecek.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise vakfın internet sitesinden online bağış yolu ya da İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına AFGANİSTAN yazarak istedikleri tutarda yardım edebilecek.

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