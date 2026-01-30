İHH'dan Suriye'ye yardım eli: 972 tır dolusu malzeme gönderildi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki çatışmaların sona ermesinin ardından ülkelerine dönen sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdüren İHH, 2025 boyunca gıda, barınma, sağlık, eğitim ve sosyal destek alanlarında kapsamlı yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yıl içerisinde Suriye'ye gönderilen 972 tır insani yardım malzemesi, ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardımlar kapsamında geçen yıl 173 bin 686 gıda kolisi, 7 milyon 218 bin 669 kilo un, yüz binlerce kilo sebze, meyve, bakliyat ve diğer temel gıda ürünleri dağıtıldı.

Ramazan ve yıl boyunca sıcak yemek, hazır yemek, sahurluk ikramı ve milyonlarca paket ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca milyonlarca litre içme suyu, bölge halkına teslim edildi.

Bölgede 8 bin 336 hisse kurban ile 166 küçükbaş ve 5 büyükbaş adak-akika kesimi gerçekleştirildi.

Çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında bebek maması, çocuk beslenme ürünleri, oyuncak, bez ve kırtasiye malzemeleri dağıtılırken, barınma alanında çadır, battaniye, soba, mobilya ve ısınma malzemeleri sağlandı.

Suriye genelinde 30 bin yetime düzenli destek sağlanırken, Halep, Humus ve Azez'deki yetimhanelere de destek verildi ve savaşta zarar gören yetim ailelerine ait konutların tadilatı yapıldı.

Sağlık alanında ise sağlık merkezleri desteklenerek ilaç, tıbbi malzeme ve tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bunun yanı sıra hayata geçirilen kalkınma projeleriyle ailelerin ekonomik olarak güçlendirilmesi hedeflendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor çünkü savaşın yıkıntısı çok büyük. İnsanlar yerlerinden edildi. Köyler, mahalleler, şehirler yıkıldı ve kalkınmanın devam etmesi gerekiyor. Erken iyileştirme alanında insanların kendi hayatlarını devam ettirebilmeleri için birçok proje gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.