İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9314
  • EURO
    50,5951
  • ALTIN
    6225.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İHH'dan Ukrayna'ya yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan etkilenen Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine kış yardımı kapsamında 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 15:04 - Güncelleme:
İHH'dan Ukrayna'ya yardım eli
ABONE OL

İHH Tuzla Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, vakıf olarak 2025-2026 yılı Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya kış yardımlarına başladıklarını dile getirdi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 4 yılı olduğunu hatırlatan Atalay, "Bölgede yoğun kış şartları var. Biz de İHH olarak kış kampanyamızın çerçevesinde bugün Ukrayna'ya 4 tır insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Bu malzemelerin içerisinde jeneratör, gıda, çocuk ve kadınlar için kışlık giyecek yardımları var." diye konuştu.

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Ateşesi Artem Popov, yaptıkları yardımlardan dolayı İHH'ya teşekkür etti.

Popov, gönderilecek olan insani yardımların özellikle jeneratörlerin bölgedeki halk için çok faydalı olacağını, şu an savaş nedeniyle bölgede çok fazla elektrik kesintisinin olduğunu ve enerji ihtiyacının bulunduğunu, kış şartlarının da bunu daha zor hale getirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, içerisinde kışlık kadın ve çocuk elbiseleri, gıda kolileri ile jeneratör ve elektronik malzemelerin bulunduğu 4 tır, Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.