İHH'dan Ukrayna'ya yardım eli

İHH Tuzla Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, vakıf olarak 2025-2026 yılı Balkanlar, Orta Doğu, Orta Asya kış yardımlarına başladıklarını dile getirdi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 4 yılı olduğunu hatırlatan Atalay, "Bölgede yoğun kış şartları var. Biz de İHH olarak kış kampanyamızın çerçevesinde bugün Ukrayna'ya 4 tır insani yardım malzemesi gönderiyoruz. Bu malzemelerin içerisinde jeneratör, gıda, çocuk ve kadınlar için kışlık giyecek yardımları var." diye konuştu.

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Ateşesi Artem Popov, yaptıkları yardımlardan dolayı İHH'ya teşekkür etti.

Popov, gönderilecek olan insani yardımların özellikle jeneratörlerin bölgedeki halk için çok faydalı olacağını, şu an savaş nedeniyle bölgede çok fazla elektrik kesintisinin olduğunu ve enerji ihtiyacının bulunduğunu, kış şartlarının da bunu daha zor hale getirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, içerisinde kışlık kadın ve çocuk elbiseleri, gıda kolileri ile jeneratör ve elektronik malzemelerin bulunduğu 4 tır, Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

