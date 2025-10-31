İSTANBUL 19°C / 11°C
İHH'den Sudan'a yardım eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın yaşandığı Sudan'a Nisan 2023'ten beri toplam 333 konteyner yardım gönderdi.

31 Ekim 2025 Cuma 11:00
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sudan'da, savaş nedeniyle ülke genelinde sağlık altyapısının yüzde 80'inin kullanılamaz hale gelmesi sonucu salgın hastalıklar artıyor.

Ülkede şimdiye kadar 15 binden fazla kolera vakası tespit edilirken, 400 kişi de hayatını kaybetti. Temel ihtiyaçlardan yoksun yaşam mücadelesi veren siviller, özellikle gıda, temiz su, hijyen malzemeleri, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimde ciddi zorluk yaşıyor.

İHH, savaşın başladığı günden bu yana bölgeye yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu kapsamda 260 konteynerlik yardım malzemesini 2 "İyilik Gemisi" ile ülkeye gönderen Vakıf, böylece bugüne kadar toplamda 333 konteyner yardımı Sudan'a ulaştırmış oldu.

Bölge halkına sıcak yemek, gıda, temiz su, hijyen malzemeleri ve sağlık alanında yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

