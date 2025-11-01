İHH'den yangın mağduru çiftçilere 25 bin zeytin fidanı desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, İzmir, Aydın ve Denizli'nin de aralarında yer aldığı birçok ilde orman yangınlarında birçok tarım arazisi zarar gördü.

Orman yangınlarından etkilenen çiftçileri desteklemek amacıyla anlamlı bir proje başlatan İHH, çiftçilere zeytin fidanı dağıttı.

Projenin ilk etabında İzmir'de 3 bin 500 zeytin fidanı çiftçilerin arazileriyle buluşturuldu.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğiyle sürdürülen proje kapsamında "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde de 21 bin 500 fidanın üç ildeki çiftçilere dağıtılması hedefleniyor.

Projenin 25 bin fidanlık ilk etabı tamamlandıktan sonra da sürmesi planlanıyor.