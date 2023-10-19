İHH'nin Gazze'deki yemek yardımı sürüyor

Vakıftan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan insani krizin, gün geçtikçe daha da arttığı belirtildi.

Açıklamada, İHH tarafından sivillere yönelik saldırıların başlamasından bu yana okul, hastane ve uluslararası kuruluşların binaları gibi çeşitli alanlara sığınan siviller için sıcak yemek dağıtıldığı kaydedildi.

Gazze'deki günlük 3 bin kişiye ücretsiz yemek çıkaran İHH Mavi Marmara Şehitleri Aşevi'nin bir kısmının İsrail'in saldırıları sonucu zarar gördüğü aktarılan açıklamada, yemeklerin, aşevinin zarar görmeyen kısımlarında ve saldırılar nedeniyle ailelerin sığındığı çeşitli lokasyonlara İHH tarafından kurulan istasyonlarda hazırlandığı anlatıldı.

Açıklamada, yeni kurulan yemek istasyonlarında 1200 kişilik sıcak yemek hazırlanarak İHH ekipleri tarafından Gazze'deki sivillere dağıtıldığı ifade edildi.