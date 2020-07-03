İHH'nin güneş enerjili aydınlatma sistemiyle Sudanlı öğrenciler akşamları da ders çalışabilecek

AA 03 Temmuz 2020 Cuma 23:33 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 23:33

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri güneş enerjili aydınlatma sistemi projesi ile 75 hafız adayının kaldığı Kur'an Kursu'nda eğitimin kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

Sudan'da 8'inci aydınlatma projesini tamamladıklarını aktaran Bahci, bu çalışma ile 4 yıl gibi bir sürede tamamlanan hafızlık süresinin de kısalacağını ifade etti.

Hafızlık öğrencileri, elektrik kesintileri sebebiyle akşamları yaktıkları ateşin etrafında derslerini çalışıyordu.