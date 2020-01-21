İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9293
  • EURO
    6,5776
  • ALTIN
    296.131
  • BIST100
    121957
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İHH'nin İdlibliler için başlattığı ''briket ev'' kampanyasına büyük destek
Güncel

İHH'nin İdlibliler için başlattığı ''briket ev'' kampanyasına büyük destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, İdlibliler için sınıra yakın bölgelerde kurdukları çadırlara alternatif olarak 120'den fazla briket ev yaptıklarını belirtti.

AA21.01.2020  11:24 - Güncelleme: 21.01.2020  11:24

Tahiroğlu, İdlib yararına organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'den son 5 ayda 450 binden fazla kişinin Türkiye sınırına doğru göç ettiğini söyledi.

Bunun nedeninin yoğun bombardıman olduğunu dile getiren Tahiroğlu, şöyle konuştu:

"Rejim hiçbir anlaşmaya uymadı ve bombardımana devam etti. Uluslararası anlamda ciddi yaptırım uygulanmazsa bu devam edecek. Geçtiğimiz günlerde yine ateşkes anlaşmasından bahsedildi ama açıklamanın yapıldığı gün bölgeye 350 füze atıldı. Bu bombardımanlar sadece sivillere yapılıyor. 'Bunlar terörist.' diyorlar, hepsi yalan. Maalesef hep siviller katlediliyor, olan sivillere oluyor."

- "BRİKET EV KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK VAR"

Tahiroğlu, İHH'nin sınıra göç edenler için 9 yıldır yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Bölgede çadırlar kurduklarını belirten Tahiroğlu, şöyle devam etti:

"Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurduğumuz çadırlara alternatif olarak briket evler yapıyoruz. Bugün itibarıyla evlerin sayısı 120'yi geçti. Bu anlamda Türkiye'den çok ciddi destek var. Türk halkı bu konuda çok duyarlı. Bu kampanyayı başlatınca çok ciddi talepler geldi. Proje çerçevesinde 4 binden fazla briket ev yapabileceğimiz fonumuz oluştu. Yine gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıtımlarımızı da sürdürüyoruz. Bunların dışında 'Bu insanlara kalıcı neler yapabiliriz?' Bunun düşüncesi içerisindeyiz."

Tahiroğlu, İdlib'den başlayan göçle birlikte son günlerde Türkiye'den Suriye'ye günlük 30 tır yardım gönderildiğini anlattı.

- "İDLİB'DE 500 BİNE YAKIN YETİM ÇOCUK BULUNUYOR"

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlere yönelik kullanılan ifadelere tepki gösteren Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Suriye-Türkiye sınırına yakın bölgelere göç edenlerle ilgili 'terörist' ifadeleri kullanılıyor. Bu söylem hangi anlayışın ürünü bilemiyorum ama 'terörist' diye nitelendirilen insanların hepsi çoluk çocuk ve yaşlı kadınlar. Hiç erkek yok. Erkeklerin büyük kısmı ölmüş, diğerleri de cephede. Bu göç edenler, bölgelerden çıkarılan sivil insanlar. Bu anlayışı kınıyorum. Böyle bir anlayış olamaz. İdlib'de 500 bine yakın yetim çocuk bulunuyor. Biz yetimlerden bahsediyoruz. Onun için yetimlere sahip çıkıyoruz."

Kendi yarış arabasını yaptı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.