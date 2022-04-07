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Ihlara Vadisi ve çevresi için karar! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

7 Nisan 2022 Perşembe 05:47 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 05:47
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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