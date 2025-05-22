İhmal, ilgisizlik ve yönetim zafiyeti... Ulaşım krizine AK Parti'den tepki: Kaosun sebebi CHP'li İBB yönetimidir

İstanbul'da İBB'den paralarını alamayan özel halk otobüsleri kontak kapatırken milyonlarca vatandaş mağdur oldu. Megakentte yaşanan ulaşım krizine tepki gösteren AK Parti İl başkanı Abdullah Özdemir, "Kaosun sebebi İBB'dir!" dedi.

CHP'Lİ İBB'YE TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'da yaşanan ulaşım krizine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibarıyla İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizi, milyonlarca vatandaşımızı doğrudan mağdur etmektedir. Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkamaması; İETT hatlarını kullanarak sabahın erken saatlerinde işine, okuluna, hastaneye gitmeye çalışan hemşehrilerimizin duraklarda beklemesine sebep olmuş, İstanbul'un dört bir yanında söz konusu toplu taşıma hatlarını kullanan vatandaşlarımızın hayatını felç etmiştir.

İstanbulluların mağduriyeti bizleri derinden üzmektedir. Ancak bu kriz; ne ani bir gelişmenin, ne de dış etkenlerin sonucudur. Bu kriz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren ihmali, ilgisizliği ve yönetim zafiyetinin doğrudan bir sonucudur.

Bugün itibarıyla İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım krizi, milyonlarca vatandaşımızı doğrudan mağdur etmektedir. Özel Halk Otobüslerinin sefere çıkamaması; İETT hatlarını kullanarak sabahın erken saatlerinde işine, okuluna, hastaneye gitmeye çalışan hemşehrilerimizin duraklarda... — Abdullah Özdemir (@abdullahozdemir) May 22, 2025

Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin İBB ile imzaladığı sözleşmeye karşın, düzensiz ve gecikmeli ödemeleri 4 yıldır devam eden yaklaşık 6 milyar TL'lik hakediş ödenmeden bekletilmiştir. Akaryakıt maliyetinden personel maaşına, araç bakım giderlerinden günlük işletme ihtiyaçlarına kadar hiçbir kalemi karşılayamayan esnaf, artık bu yükün altından kalkamayacağını açıkça ifade etmiştir.

İBB, aylardır süren uyarılara, çağrılara, müzakere taleplerine kulaklarını tıkamış, çözüm üretmemiş, sorunu görmezden gelmiştir. Bugün yaşanan bu kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP'li İBB yönetimidir. İstanbul'da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir.

Esnafın alın terinin karşılığı derhal ödenerek, hem esnafımızın hem de İstanbulluların mağduriyeti giderilmelidir.

STAR GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ NUH ALBAYRAK: PROBLEMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

İBB'nin vatandaşa yaşattığı mağduriyete 24 TV yayınında tepki gösteren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "İstanbul, yerel yönetim açısından sahipsiz durumda. İstanbul her gün telafisi çok daha zorlaşan bir süreçte problemleri artarak devam ediyor." dedi.

Albayrak, "Gerek İstanbul'un imkanları, gerekse İstanbul'un üreteceği rant, bunların tamamını İstanbul için kullanmıyorlar. Böyle bir anlayış yok." dedi.

İSTANBUL'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNİN KONTAK KAPATMASI NEDENİYLE DURAKLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın aldığı eylem kararının ardından araçlar sefere çıkmayınca metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Bakırköy İncirli'deki otobüs duraklarında yaşanan yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri, 3 bin 41 otobüs ile bir günlüğüne kontak kapatarak sefere çıkmama kararı aldı. Yaşanan durum nedeniyle sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmeye çalışan vatandaşların yaşadığı mağduriyet nedeniyle duraklarda yoğunluk meydana geldi. Bazı vatandaşlar yollarda yürürken, bazıları ise duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Şoförlerin bekleyişi sürüyor.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Mağduriyet yaşayan vatandaşların birisi, "Burada otobüs şoförlerini değil halkı mağdur ediyorlar. Halkı rezil ediyorlar. Herkes işine geç kalıyor. Ben de işime geç kaldım. Geç kalırsak telefon açıp söyleyeceğiz. Başka çaresi var mı?" dedi.

Oktay Kılıç, "İnsanlar mağdur oluyor ister istemez. Haberimiz bile yok." derken, Sebahattin Şişmanoğlu,"Halk otobüslerinin grev hakkı her zaman vardır. Yalnız bu kadar insanı mağdur etme hakları yoktur. Halk otobüsü şoförleri kendilerini düşünüyorlarsa mağdur ettikleri insanları da düşünmelerini tavsiye ederim. Bizim için çok büyük sıkıntı. Burada saatlerce işe gidemeyenler var. Evlerine hastanelere gidemeyenler var. Başka yerlere gitmeleri lazım gidemiyorlar. Halk otobüsleri ne diye grev yapıyorlar mana bulamıyoruz. Halka karşı birazcık daha toleranslı ve duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Habibe Böcek ise, "Çok mağduruz. Bir saat oldu burada bekleyeli. Avcılar Firuzköy'e işi gidiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.