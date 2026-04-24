  • İhmalin görüntüsü! İstanbul'da okul servisi kamyonetle çarpıştı
İhmalin görüntüsü! İstanbul'da okul servisi kamyonetle çarpıştı

Arnavutköy'de kontrolden çıkan bir kamyonetin okul servisiyle kafa kafaya çarpıştığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, emniyet kemeri takılı olmadan koltukta uyuyan bir öğrencinin, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulup koridora düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

IHA24 Nisan 2026 Cuma 10:24
Korkutan kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen okul servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. O sırada emniyet kemeri takılı olmadan koltukta uyuyan öğrenci, çarpışmanın etkisiyle koridora uçtu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı, servis minibüsünde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve servis aracıyla çarpıştığı anlar yer aldı.

Çarpmanın etkisiyle servis içinde bulunan öğrenciler savrulurken, emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrencinin koltuktan fırlayarak koridora düştüğü anlar dikkat çekti.

