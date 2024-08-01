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  • İhmalin merkezinde 'süslü' şov! CHP'li başkan paylaşımını silmek zorunda kaldı
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İhmalin merkezinde 'süslü' şov! CHP'li başkan paylaşımını silmek zorunda kaldı

İki kişinin sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği İzmir Konak'ın CHP'li Başkanı Nilüfer Mutlu, 'sokak hayvanları yasası'nı hedef aldı. Kucağında süs köpeği ile video çekip “Can dostlarımızı yaşatacağız. Yasaya hayır” diyen Mutlu'ya vatandaşlar “Şovu bırak, insanı yaşat” diyerek tepki gösterdi. Yoğun tepkilerin ardından tweetini silen CHP'li başkan, iki kişinin ihmalden ölümünün ardından olay yerine gitmiş, bunu da müzikli video ile paylaşmıştı.

Akşam Gazetesi1 Ağustos 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
İhmalin merkezinde 'süslü' şov! CHP'li başkan paylaşımını silmek zorunda kaldı
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Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Yasaya direnen belediyelere İzmir Konak da eklendi. CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili paylaşımında kucağında Kaniş türü evcil köpek tutması dikkat çekti. Mutlu, elinde sahipli süs köpeğiyle "Can dostlarımızı yaşatacağız. Yasaya hayır" mesajı verdi.

'ÖLÜM SAÇAN KABLOLARA BAK'

CHP'li Mutlu'nun 'can' hassasiyeti 12 Temmuz'da kendi ilçesinde yaşanan elektrik faciasını akıllara getirdi. Alsancak semtinde sağanak nedeniyle sokakta oluşan su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılan tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sosyal medya kullanıcıları, "Bırak bu şovları da sen sokaklarda ölüm saçan dışarı fırlamış kabloları hallet" diyerek isyan etti.

Mutlu, tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

BARINAKLAR SOKAKLARINIZDAN DAHA GÜVENLİ

Nilüfer Ç. Mutlu'yu eleştiren kullanıcılardan birisi, "İnanın barınaklar Konak sokaklarından daha güvenli. Her an bir köpeğe elektrik çarpıp ölebilir" ifadesini kullandı. Can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan sokak köpekleri, TBMM'de kabul edilen yasaya göre toplanarak barınaklara alınacak; kısırlaştırılıp rehabilite edilecek. İnsanlar ve hayvanlar için tehlike teşkil edenlerle bulaşıcı hastalığı bulunan köpekler ise veteriner kararıyla uyutulacak.

  • Nilüfer Mutlu
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