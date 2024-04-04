İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının nasıl ve neden yaşandığına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki Sinan Pasajı'nın altında yer alan Masquerade Club isimli eğlence mekânında önceki gün saat 12.47'de çıktı. Türkiye'nin en eski gece kulüplerinden biri olan mekânda, ramazan nedeniyle kapsamlı bir tadilat yapılıyordu. İki kapısı bulunan kulübün cadde kenarındaki ana giriş kapısı tadilat dolayısıyla kilitliydi. Arka tarafta 16 katlı bir binanın yanında bulunan arka girişindeki merdivenlerin demir parmaklıklarına kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar ses izolasyonunu sağlayan elyaf malzemeleri tutuşturdu.

Bir anda alevlerin sardığı gece kulübünde can pazarı yaşandı. Yangın söndürme sistemi devreye girmezken yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek isteyen işçiler de yangını söndürmeyi başaramadı. İçeride bulunan işçiler ve gece kulübü çalışanları, ana kapının ve pasaj altındaki yangın çıkışının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı. Arka kapı önünde de alevlerin yükselmesi nedeniyle içeridekiler adeta ölüm kapanına sıkıştı. İhmaller zinciri nedeniyle gece kulübünde 29 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Mobilya tahtalarını dışarı çıkaran 3 işçi ise şans eseri hayatta kaldı.

KAÇAK TADİLAT

Kapasitesi 1400 kişi olan gece kulübü, 9 Mart'ta düzenlendiği son etkinliğin ardından tatile girerek tadilata başlamıştı. İlk ruhsat tarihi 1987 yılı olan kulüp, eski bir yapının alt katında hizmet vermesi nedeniyle çok kez tadilat yaptırdı. Bundan önceki son kapsamlı tadilat 2018'de yapılarak ruhsatı yenilendi. Ancak 10 Nisan'da yeniden hizmete açılması planlanan mekândaki tadilat için Beşiktaş Belediyesi'nden herhangi bir iznin alınmadığı ve bilgi verilmediği açıklandı.

Sabah'ın haberine göre, Ortak kullanım alanının bir işletmeye çevrilerek ruhsat alındığı tespit edilirken hukuka aykırı olan ilk ruhsatının 'içkili restoran' olarak alındığı ve buna göre itfaiye raporu çıkartıldığı öğrenildi. Ancak 2018'deki tadilatın ardından 'Discorium' adıyla bilinen mekânın gece kulübüne dönüştürülerek yeni isminin verildiği, bu dönüşümde yeni unvan ile ruhsat aldığı öğrenildi. Gece kulübü ruhsatı alınırken yeni bir itfaiye raporu alınması gerekirken raporun alınmadığı iddia edildi. Gerek İBB'nin gerek Beşiktaş Belediyesi'nin hiçbir denetim yapmadığı da belirlendi.

ERDOĞAN: TAKİPÇİSİYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangında vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Erdoğan, "Belediye dahil böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali varsa, hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir" dedi.

SON ANLARINDA KIZ ARKADAŞINI ARADI: NEFES ALAMIYORUM

Yangında hayatını kaybeden barmen Binali Çayır'ın (37) yangın sırasında kız arkadaşını arayarak, "Nefes alamıyorum, dumandan boğuluyorum" dediği belirtildi. Çayır'ın cenazesi Pendik Seyit Seyfi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzincan'a gönderildi.

ŞIRNAK'TAN ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞLERDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinden çalışmak için İstanbul'a gelen 2 arkadaş da hayatını kaybetti. Ahmet Uzun ve Ahmet Kartal'ın isimleri gibi kaderleri de aynı oldu. İki arkadaş Şırnak'ta toprağa verilecek.

YANGIN SIRASINDA AİLESİNİ ARAMIŞ

Yangında ölen iki çocuk babası Kadir Orhanoğlu'nun yangın sırasında ailesini arayarak yardım istediği ortaya çıktı. Ölenlerden Emrah Demircioğlu ile Kadir Orhanoğlu'nun yaklaşık 20 yıldır arkadaş olduğu öğrenildi. Ölen Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu kaydedildi.

APARTMAN SAKİNİ CİHAN DÖRTER'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA: ŞİKÂYET ETTİK AMA BELEDİYEDE İŞLERİNİ HALLETTİLER

Gece kulübünde çıkan yangından etkilenen 16 katlı binanın sakinlerinden Cihan Dörter, eğlence mekânının kapatılması için defalarca şikâyetçi olduklarını, mahkemeye verdiklerini fakat bir sonuç alamadıklarını, işletme sahiplerinin işlerini belediye ile halledip faaliyete devam ettiklerini söyledi. Bu arada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise gece kulübü önünde basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu İstanbul'un göbeğinde bir işçi kıyımının yaşandığını belirterek "Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Asansör ustası olan 3 çocuk babası Emrah Demircioğlu'nun (40) cenazesi Orhanlı Mezarlığı'na defnedildi. Yılmaz Kıhrı ile oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri Beykoz'da kılınan cenaze namazının ardından memleketleri Giresun'a gönderildi. Mehmet Okumuş'un cenazesi ise Sarıyer'de toprağa verildi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Türkiye'nin yüreğini yakan yangının ardından işyeri sahipleri Mehmet Menduh C. ile Şahzade Ş., sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., muhasebeci Salim A., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve Fatma D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da sorgusu devam ediyor.