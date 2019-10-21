Kırmızı bülten aranan FETÖ'cü eski savcı yakalandı

Kırmızı bülten aranan FETÖ'cü eski savcı Dalkuş yakalandı
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan, FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı.
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