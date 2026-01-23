İhraç edilen teğmenle ilgili yeni gelişme! Bakanlık karara itiraz edecek

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreni sonrası korsan gösteri yapan teğmenlerden 5'i ve komutanlarından 3'ü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edildi.

Korsan yemin edenlerden biri olan ve TSK'dan ihraç edilen Demirtaş hakkında açılan davada Ankara 21. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Demirtaş hakkında verilen "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası"nı iptal etti.

Öte yandan 21. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararın kesin hükmünde olmadığı belirtilirken, hukuki sürecin devam edeceği karara bakanlığın itiraz edeceği öğrenildi.