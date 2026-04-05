Otel odasında sevgilisiyle gözaltına alınan ve yolsuzluktan tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes marka aracın 7.7 milyon liralık 'VIP dönüşüm' masraflarını karşıladığı belgelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir ayrıntı çıktı. Adliye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı Mercedes marka aracın VIP dönüşüm masraflarının Uşak Belediyesi kasasından karşılandığı tespit edildi.

7.7 MİLYON LİRA HARCANDI

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere ve belgelere göre, 'DizaynVIP' adlı firma tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 marka araç için işlem yapıldı. Bu işlemler karşılığında 898 bin lira ve 6 milyon 856 bin lira tutarlarında iki ayrı fatura düzenlendi. Daha sonra bu iki belge birleştirilerek toplam 7 milyon 754 bin liralık tek bir fatura haline getirildi ve belediyeye fatura edildi.

İKİNCİ ARAÇ ÖZEL'E AİT

Yapılan incelemelerde, VIP dönüşümü sağlanan lüks araçlardan birinin şasi numarası üzerinden doğrudan Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu belirlendi. İkinci aracın plaka ve şasi sorgulamasında sistem başlangıçta 'yetki yok' uyarısı vererek bilgileri gizledi. Mali Suçlarla Mücadele birimlerinin devreye girmesiyle bu gizli kayıt açıldı ve söz konusu lüks aracın Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesin olarak saptandı. Bu resmi tespit, Özel'in aracına yapılan VIP dönüşüm masrafının Uşak halkının vergileriyle belediye kasasından ödendiğini kanıtladı.

'YALIM, ÖZEL'İ TEHDİT ETTİ'

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özkan Yalım'ın Özgür Özel'i tehdidini şöyle anlattı: "Yalım'ın, 'Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak. Onun altındaki arabayı ben aldım' dediği öne sürülüyor. Yalım'ı ilk gün savunmaya giden avukatlardan biri, CHP avukatı Çağlar Çağlayan'dı. Sonrasında disipline verdik dediler ama herhangi bir işlem yapılmadı. 'Benimle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırırsanız bildiklerimi anlatırım' dediğine dair iddialar var."

'BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM'

Veryansın TV'de konuşan Erdem Atay da, Yalım'ın partiden ihracı için toplanan CHP MYK'ya haber gönderdiğini belirtti: "'Beni ihraç ederseniz bütün bildiklerimi anlatırım' diyor. Özkan Yalım'ın ihraç edilmemesinin nedeni, Özgür Özel ve arkadaşlarını tehdit etmesidir. Bunu kesin bilgi olarak söylüyorum. Yalanlayabiliyorlarsa beni yalanlasınlar. Peki, Yalım neyle tehdit etti? Özgür Özel, dimdik ayakta derken neyi kastediyor? Açıklarsa sevineceğiz."

'NORMAL KARŞILAMIYORUM'

MK TV'de konuşan Tacire Baktaş da, konuyla ilgili Özel'i işaret etti: "Derhal bu olayın cevabı verilmeliydi. 'Özkan Yalım'ı dinleyelim, sonra karar verelim' denildi. Hayır, bu CHP'nin içinde çok ciddi şekilde tepkiye neden olacaktır. Aylardır nice CHP sevdalısının ihraç edildiğini biliyoruz. 'Disiplinde kendisini dinleyelim, ona göre ihracına karar verelim' denilmesini normal karşılamam mümkün değil."

'ALTINDAKİ ARAÇ BENİM'

Soruşturmadaki bu yeni bulgular, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın daha önce kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi. Yalım'ın yakın çevresine, "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" dediği yönündeki iddialar, dosyaya giren faturalar ve araç sahipliği tespitleriyle paralellik gösterdi. Ayrıca Yalım'ın, olası bir disiplin sürecine karşı "Beni ihraç ederseniz bildiklerimi anlatırım" şeklinde tehditvari ifadeler kullandığı iddia edildi. İhraç veya disiplin sürecinin başlatılmaması iddiaları güçlendirdi.