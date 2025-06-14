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İhracat için yeni seferberlik: Finansman ve istihdam desteğinde devamlılık mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilere yönelik finansman ve istihdam desteklerinin süreceğini belirterek, ihracatın artışı için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
İhracat için yeni seferberlik: Finansman ve istihdam desteğinde devamlılık mesajı
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve Sanayi Kurulu üyeleri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatçılarımızın önünü açacak adımlarımızı, yeni teşvik sistemimizin yatırımlar üzerindeki etkisini istişare ettik. Sanayicilerimizin yanında olmayı sürdürecek, ihracatımızın yükselmesi için finansman ve istihdam destekleri sunmaya devam edeceğiz."

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