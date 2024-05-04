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İhracat şampiyonu BAYKAR'dan çalışanlarına jest: 50 maaşa kadar kâr payı dağıttı

Dünyanın en fazla ülkeye insansız hava aracı ihracatı yapan BAYKAR, 6 yıldan uzun süredir emek veren veya 2 yılı aşkın süredir birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarına, 50 maaşa kadar kâr payı bonusu dağıttığını duyurdu.

BAYKAR 4 Mayıs 2024 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
İhracat şampiyonu BAYKAR'dan çalışanlarına jest: 50 maaşa kadar kâr payı dağıttı
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Dünyanın en fazla ülkeye insansız hava aracı ihracatı yapan BAYKAR, çalışanları için son derece cömert bir karara imza attı.

Şirket, 6 yıldan uzun süredir BAYKAR'da emek veren veya 2 yılı aşkın süredir birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlarına 50 maaşa kadar kâr payı bonusu dağıttı.

BAYKAR'ın çalışanlarına kâr payı bonusu dağıtma kararı, Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar tarafından personele gönderilen bir mektupla duyuruldu.

Mektubun altına imzalarını atan Bayraktar kardeşler, şu ifadelere yer verdiler:

"Firmamızın kazancının bir kısmını, altı yılın üzerinde bu yolda emek vermiş veya birimlerimizde sorumlu olarak görev yapan, omuz omuza yol yürüdüğümüz siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her birinizle iftihar ediyor, emekleriniz ve kararlı duruşunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerle dava arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Yıllardır omuz omuza çalıştığımız müessesemizin sahibi ve emektarları sizlersiniz. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız olmuşsunuz... Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Desteğiniz, yol arkadaşlığınız için en kalbi duygularımızla selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz."

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti.

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan BAYKAR, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın hâlihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti.

Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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