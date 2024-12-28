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İhracatçı firmalara ek süre tanındı

İhracatçı firmalara, dahilde işleme rejimi ile resim ve harç istisnası uygulamaları için ek süre imkanı tanındı.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
İhracatçı firmalara ek süre tanındı
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Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi ile İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, her iki düzenlemeyle, ihracatçı firmalara dahilde işleme rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamında ek süre verilebilmesine olanak sağlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2021'den sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ve dahilde işleme izinlerine (altın ve kıymetli taşlar ile madenlere ilişkin tarife pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinleri hariç) ilave süre verilebilecek.

Ayrıca deprem felaketinin yıkıcı etkisinin yoğun hissedildiği 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya) faaliyet gösteren firmaların ihracat taahhütlerini yerine getirebilmeleri için ek süre tanındı.

  • ihraçatçı firmalar
  • dahilde işleme rejimi
  • resim ve harç istisnası

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