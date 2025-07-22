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İhracatçıya peşin güç: Vakıf Katılım'dan yeni nesil finansman desteği

Vakıf Katılım, dış ticaret yapan firmaların nakit akışlarını kolaylaştıracak ve rekabet gücünü artıracak Vadeli İhracatın Finansmanı (VİF) ürününü hizmete sundu. Bundan böyle Vakıf Katılım'ın ihracatçı firmaları VİF'le 1 yıla kadar olan vadeli akreditif alacaklarını vadesini beklemeden peşin tahsil edebilecekler.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 11:21 - Güncelleme:
İhracatçıya peşin güç: Vakıf Katılım'dan yeni nesil finansman desteği
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Vakıf Katılım'ın geliştirdiği yeni ürünü Vadeli İhracatın Finansmanı (VİF), ihracatçı müşterilerinin tüzel banka kredi limitine ve herhangi bir teminata ihtiyaç duymadan, 1 yıla kadar vadeli akreditif alacaklarını vadesini beklemeden peşin tahsil etmelerine imkân tanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Mevcutta ihracat yapan veya yurt dışına açılmak isteyen KOBİ'lerimize hem nakdi hem de gayri nakdi tarafta sunduğumuz ürünlerimiz bulunuyor. Şimdi bu ürünlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içindeyiz. Esnek, güvenli ve avantajlı bir finansman süreci sunan Vadeli İhracatın Finansmanı (VİF) ürünü, ihracatçı müşterilerimize akreditif vadesini beklemeksizin ihracat bedelini peşin olarak tahsil etme imkânı sunarak likidite avantajı sağlıyor. Bu sayede firmalar nakit akışlarını güçlendiriyor. Ürün kapsamında herhangi bir teminat gösterme zorunluluğu ya da Vakıf Katılım nezdinde kredi limiti tahsis edilmesi gerekmiyor. Bu da firmaların işlem süreçlerini hızlandırırken, krediye erişimlerini kolaylaştırıyor." dedi.

VİF'in firmaların küresel rekabette güçlerini artırmalarına olanak sağlayan bir ürün olduğunun altını çizen Akben, "Bu yenilikçi uygulamayla sadece dış ticaretin finansmanına katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda reel ekonomiyi destekliyor, ihracatı önceleyen ve müşterilerimize değer katan çözümlerimizle sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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