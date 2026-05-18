İhracatta yeni rekor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi bir üst lige taşıdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

* Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz yaptıkları fedakarlıklarla ülkemizin de önünü açtı. Emek verdiler, sabrettiler, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Ekonomi, ticaret ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyanlara bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.

* Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki TOBB dünyada en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir.

* Oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden ihracatta yeni rekorlar kırılmasına sizler vesile oldunuz.

* Asrın felaketinde depremzedeler için tüm kaynaklarınızı sizler indirdiniz. Deprem konutlarının yapımına en büyük desteği sizler verdiniz.

* TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süsleyeme devam ediyor.

* Biz Türkiye'ye dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken, birileri de önümüze sürekli takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.

* Son 23,5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.

* Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk.

* Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaların, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin birbirini takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.

* Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüterek millî gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı millî geliri 18 bin 40 dolara ulaştırdık.

* Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız.

* Özellikle ihracatta başarı hikâyesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak nisan ayı rekorunu kırdı.

"İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YÜKSEK AYLIK İKİNCİ REKORUNU KIRDIK"

* Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış, son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu. Savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatı güçlü eğilmesini korudu ve 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi.

* 2026 yılının ocak-nisan döneminde 88,6 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 2026'da yüzde 4,2 artışla 275,8 milyar dolara yükseldi. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız, 2025'te 8,7 kat artarak 122,6 milyar dolara çıktı.

* Hizmetler ticareti fazlamız 2025 yılında 63,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Türkiye, hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı.

"SAHA EXPO 2026 FUARI'NDA 8 MİLYAR DOLAR İŞ HACMİNE SAHİP 182 ANLAŞMA İMZALANDI"

* SAHA Expo 2026 Fuarı'nda 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı.

* İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladık. 65,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artırarak 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı yüzde 8,1'e indirdik.

* İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise yüzde 48,5'e yükselttik. İş gücüne katılma oranımız yüzde 52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurt dışı yatırımcılar da son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar.

* Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar.

* İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik.

* Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkârla samimi bir iletişim hâlindeyiz.

* Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz, piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz.

* Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır.

* Fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneği ile şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tağşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir. Yardımlaşma demektir.