Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, 30 Ağustos'ta düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun teğmenlerin bir bölümü kılıç çekerek yemin etti. Kılıç çekerek yemin eden teğmenler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmıştı. 'Korsan yemin' sonrasında da disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma neticesinde amirlerinin emirlerine karşı gelerek resmi yemin dışında kılıçlı 'korsan yemine' imza atan 5 teğmen ve ilgili 3 disiplin amiri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Ayırma cezasının" gerekçesi, teğmenlere yazılı olarak tebliğ edildi.

PLANLAMAYI EROĞLU YAPTI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Teğmenlerin, toplumda ayrışma oluşturan bir sonuca neden olduğu ifade edilen gerekçede, Teğmen Ebru Eroğlu'nun, andın değiştirilmesine yönelik düzenlemeyi protesto etmede öncü rol oynadığı aktarıldı. Gerekçede, şu tespitleri yer verildi: "Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı ifade eden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sözünü amacı dışında ve protest bir eylemde kullanmak disiplinsizlik olacağı gibi sözün değerini de azaltan bir davranış olacaktır."

"ORDUYU TARTIŞMALI HALE GETİRDİLER"

Kararda, teğmenlerin bu eylemleriyle, TSK'yı tartışılır hale getirdikleri, toplumda ayrışmalara neden olduklarına yer verilirken, "Ordunun vatan millet Atatürk'e olan sevgisinden hiç şüphe duymayan millet nezdinde yıpranmasına neden olmuştur. Söz konusu eylem toplumda asker yemininden vazgeçilmiş gibi TSK'ya olan güveni sarsar bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur" denildi.

Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç korsan yemin ettikleri için TSK'dan ihraç edildi.

Kılıçlı 'korsan' yemin soruşturması! 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK'dan ihraç edildi

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