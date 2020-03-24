24 Mart 2020 Salı 12:45 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:03

Kamerayı açarak yaşlı bir vatandaşı saygısızca taciz eden şahıs gözaltına alındı. Görüntülerde, mahçup bir hale bürünen yaşlı adama destek yağmıştı.



Öte yandan Videoya çekilen İhsan Amca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda görüntüler ve şu ifadelere yer verildi.

Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı



Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü.

Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik pic.twitter.com/WhC7ZcQ9fT — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar�� (@TC_icisleri) March 24, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı.

65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları #COVID19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir.

Son birkaç günde üzülerek görüyoruz ki bazı hadsiz kişiler sosyal medya mecralarında 65 yaşını dolduran vatandaşlarımızı tahkir edici bazı görüntü ve söylemleri dolaşıma sokmaktadır. Söz konusu görüntü ve söylemler bu aziz vatandaşlarımızı adeta hedef haline getirmektedir.

Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar!

Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID19’a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir.