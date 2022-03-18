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İhtiyaç sahibi çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için martta toplam 236 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma gibi imkanların sunulduğunu belirtti.

AA18 Mart 2022 Cuma 12:42 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 12:42
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Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak toplumda dezavantajlı kesimlere yönelik birçok destek hizmeti sunduklarına işaret etti.

Bu kapsamda çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmetinin sağlandığını anımsatan Yanık, bu destekle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağlamanın ve ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasının engellenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma gibi imkanların sunulduğunu belirtti.

SED ödemelerinin her ay düzenli yapıldığını aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon lira SED ödemesi yaptık." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 145 bin çocuğun yararlandığını ve her bir çocuk için ortalama 1649 lira ödeme yapıldığını kaydetti.

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  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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