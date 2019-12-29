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İhtiyar delikanlı

Beşiktaş’ın G.Birliği maçına 3 asist ve 1 golle damga vuran Kanadalı yıldızı, bu sezon 7 gole direkt katkı verdi. Atiba ayrıca 4 golle takımın en golcü 3. ismi.

Star Spor29.12.2019  00:12 - Güncelleme: 29.12.2019  08:01


BEŞİKTAŞ, 9 kişilik Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda 4 golle teslim alırken maça damga vuran isim “İhtiyar delikanlı” Atiba Hutchinson oldu. Vodafone Park’taki 3 golün asistini yapan ve 90+1’de de golle performansını taçlandıran 36 yaşındaki Kanadalı yıldız, orta sahada oynamasına karşın özellikle bu sezon hücuma verdiği katkı ile dikkat çekti. Kartal’da 7’nci sezonunu geçiren Atiba, ligde 14 maç, Avrupa Ligi’nde de 1 karşılaşmada görev aldı ve takıma 4 gol, 3 asist kazandırarak 7 gole direkt etki yaptı.

HEYKELİ DİKİLECEK ADAM HUTCHİNSON

Gençlerbirliği maçı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarların “Heykelinin” dikilmesi yönünde tezahüratlar yaptığı Atiba Hutchinson, 4 golle sezonun ilk yarısında takımının Umut Nayir (6 gol) ve Burak Yılmaz’dan (5 gol) sonra en golcü 3. ismi oldu. Beşiktaş’ta herkesin daha büyük performans beklediği Ljajic ise 3 golde kaldı. Beşiktaş’a 2013’te gelen Atiba, ilk sezon 1, sonra her sezon 2’şer gol attı. Beşiktaş’ta 188 maçla en fazla oynayan yabancı konumunda olan tecrübeli yıldız, 1 gol daha atarsa en golcü sezonuna imza atacak. 

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