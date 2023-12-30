III. Uluslararası Araştırma-Geliştirme ve Tasarım Konferansı, İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinde düzenlendi

Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip firmalarını ve akademisyenleri bir araya getiren kongre 180 proje sunumu ve proje ödül töreniyle 3 gün süre ile gerçekleştirildi. Kongreye Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bell Laboratuvarındaki Türk bilim insanı Dr. Elif Kaya uzak bağlantı ile katılmıştır. ABD'deki ARGE süreçleri üzerine bilgilendirmede bulunmuştur. Kongre Başkanı Doç. Dr. Zeki Oralhan global oyuncu olmanın Ar-Ge yatırımları ile mümkün olduğunu ve firmaların geliştirdikleri ürünlerin bilimsel altyapısının olduğunu bu gibi platformlar ile dünyaya duyurabildiklerini dile getirmişlerdir. Argemip Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Ünal Arge Merkezlerinin ekosistem içerisinde olmazsa olmaz bir yapı da olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın kongreye mesajını iletilmişlerdir. Mesajda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesine, 450 milyon dolarlık finansmanın tahsis edildiği ve Sanayinin Yeşil Dönüşümüne TÜBİTAK -TEYDEB 175 milyon dolarlık finansman ile destekleyecekleri proje çağrıları hakkında bilgiler verilmiştir. Kongre kapsamında En iyi Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri 2023 Ödülleri 10 farklı kategoride sahibini bulmuştur. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu tarafından Nuh Naci Yazgan özel ödülü kapsamında En iyi yapay zeka kategorisinde ödül alan firmalara plaketleri takdim edilmiştir.



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