İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8661
  • EURO
    52,9519
  • ALTIN
    6912.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İİT'den İsrail'in provokatif adımına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in, Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını kınadı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 12:22 - Güncelleme:
ABONE OL

İİT Genel Sekreterliği, konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Somaliland'e temsilci atama adımının, Somali'nin egemenliğinin ihlali olduğu vurgulandı.

Söz konusu kararın, ülkenin ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu hamlesi "sert şekilde" kınandı.

Açıklamada ayrıca, İİT'nin Somali ile tam dayanışma içinde olduğu; ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve meşru kurumlarına yönelik sarsılmaz desteği yinelendi.

İsrail 15 Nisan'da Michael Lotem'in Somaliland bölgesine "büyükelçi" olarak atanmasını onaylamıştı.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • israil
  • somaliland

ÖNERİLEN VİDEO

Metrelerce savruldu: Kocaeli'de dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.