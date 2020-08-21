IKBY, Türkiye'ye karadan seyahat için yeni şartlar getirdi

AA 21 Ağustos 2020 Cuma 17:57 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 17:57

IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Halil-Habur Sınır Kapısı’nın Irak vatandaşlarının serbest bir şekilde ülkeye dönüşlerine açık olduğu, yabancı uyruklu kişilerin ise giriş için önceden bakanlıktan izin talebinde bulunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, sınırdan sadece hasta, iş insanı ve öğrenci olan Iraklı vatandaşların çıkışına izin verileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Erbil ve Süleymaniye’deki havalimanlarının uçak seferlerine açık olduğu aktarıldı.

IKBY, 3 Ağustos’ta Türkiye ile IKBY arasındaki Habur-İbrahim Halil sınır kapılarını Kovid-19'a karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında yolcu geçişlerine kapattığını duyurmuştu.