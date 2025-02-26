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İki acılı babadan kararlılık mesajı: Adalet için birlikte savaşacağız

İstanbul'un Eyüp ilçesinin Kemerburgaz semtinde ehliyetsiz Timur Cihantimur'un öldürdüğü Murat Aci'nin babası Özer Aci ile benzer bir şekilde hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak bir araya geldi. İki acılı baba evlatları için mücadele edeceklerini söyledi, 'Adalet için birlikte savaşacağız' dedi.

Akşam Gazetesi 26 Şubat 2025 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
İki acılı babadan kararlılık mesajı: Adalet için birlikte savaşacağız
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Kemerburgaz'da ehliyetsiz Timur Cihantimur'un öldürdüğü Murat Aci'nin babası Özer Aci, aynı yerde benzer kazada ölen Muhammet Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak'a destek verdi. İki baba, "Adalet için birlikte savaşacağız" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da 22 Şubat'ta arızalanan UTV aracıyla emniyet şeridinde duran Muhammet Gürcan Koçak'a (25) bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza, akıllara Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği olayı getirdi. Koçak'a çarpan aracın sürücüsü tıpkı Oğuz Murat Aci'ye geçtiğimiz yıl mart ayında aynı yolda ölüme terk ederek, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur gibi olay yerinden kaçtı. Kazada evladına kaybeden baba Soner Koçak'a ilk destek ise Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den geldi. Akşam Gazetesi'ne konuşan Özer Aci ve Soner Koçak "Adalet için birlikte savaşacağız" dedi.

Fotoğraf: Eyüpsultan'daki kazada yaşamını yitiren Muhammet Gürcan Koçak'ın düğününe 4 ay kalmıştı.

AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

Kaza haberini öğrenir öğrenmez 1 sene önce aynı yerde aynı acıyı yaşayan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Soner Koçak'a koştu. Özer Aci, "Olayı basından gördüğüm an aynı acıyı tekrar yaşadım. Soner Bey'in yanında olmak istedim. Kaza çok benzer şekilde gerçekleşmiş. Adalet mücadelesinde her zaman yanındayım. Failin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

1998'DE KIZIMI KAYBETTİM

Baba Soner Koçak ise, Özer Aci'nin bu süreçte en büyük destekçileri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Özer Bey acımızı paylaşmak için yanımıza geldi. Adalet mücadelemizin en büyük destekçisi oldu. Muhammet'in 4 ay sonra 22 Haziran'da düğünü vardı. Bu kaza değil, cinayet. Elimizde hiçbir görüntü, delil yok. 1998 yılında kızımı da trafi k kazasında kaybetmiştim. Aynı acıyı ikinci kere yaşıyorum. Kendime ayırdığım yerde oğlum yatacak."

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