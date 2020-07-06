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İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı

Aydın Söke'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:36 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:49
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Alınan bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

E.T ve O.T. gözaltına alındı.

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