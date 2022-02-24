İki aile arasında çıkan kavgada kan aktı

DHA 24 Şubat 2022 Perşembe 12:02 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:02

Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta oturan husumetli iki ailenin bireyleri arasında dün saat 23.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

2 EV KUNDAKLANDI

Bu arada, bugün saat 05.00 sıralarında kavga eden ailelerin oturduğu 2 ev, içlerinde kimsenin olmadığı sırada kundaklandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.