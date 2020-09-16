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İki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekipler, olay yerinden kaçan Abdulsamet Ö'nün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Ekipler şüpheliyi suç aleti tabancayla gözaltına aldı.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:24
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Alınan bilgiye göre, İğdir Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Samet Ö. ile Ekrem Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada, Samet Ö. önce Ekrem Ç'ye ardından Ekrem Ç'nin akrabaları Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T'ye ateş açtı. Ekrem Ç. olay yerinde hayatını kaybederken Yunus Ç, Cemil T. ve Mehmet T. yaralandı.

Samet Ö. ise silahlı yaralama sonrasında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri kaçan Samet Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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