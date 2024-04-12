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Güncel

İki araç çarpıştı! Kazada savrulan otomobil Bursaray istasyonuna daldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA12 Nisan 2024 Cuma 09:46 - Güncelleme:
İki araç çarpıştı! Kazada savrulan otomobil Bursaray istasyonuna daldı
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Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda aynı istikamette giden 16 AVP 377 plakalı otomobil ile 16 BDF 944 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan 16 AVP 377 plakalı otomobil, hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın Merinos İstasyonu'nun yaya alt geçidindeki yürüyen merdivenlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yolcuları çıkardı.

Kazada otomobil sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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