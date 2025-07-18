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İki arkadaşın sır ölümü! Polisten ilk tespit

Karaman'da berber oldukları öğrenilen iki arkadaş araçlarının yanında silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, arkadaşlardan birinin diğerini vurduktan sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

IHA18 Temmuz 2025 Cuma 12:29 - Güncelleme:
İki arkadaşın sır ölümü! Polisten ilk tespit
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Olay, saat 23.50 sıralarında Elmaşehir Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Atalay'a ait park halindeki otomobilin yanında iki kişinin yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler Ümit Atalay (19) ile Rıfat Kalaycı'nın (18) başlarından silahla vurularak ölmüş olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Pompalı tüfekle başlarından vurularak ölmüş halde bulunan Atalay ile Kalaycı'nın çocukluktan beri arkadaş oldukları, ikisinin de berber olduğu öğrenildi.

Polis, arkadaşlardan birisinin diğerini vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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