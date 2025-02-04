İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.

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��İstanbul 'da H.Ç.'nin

��Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı Organize Dolandırıcı Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.



Yaklaşık 5 Milyar TL değerindeki; 590 adet arsa, 80 adet konut, 150 adet banka... pic.twitter.com/ktMPyHViwa