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İki ayrı organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi

Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-8” operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.

4 Şubat 2025 Salı 07:59 - Güncelleme:
İki ayrı organize dolandırıcı suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Manisa'da M.S.'nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "HÜCRE-8" operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı.

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