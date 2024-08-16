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İki bakanlık ortaklığında hazırlandı! İnşaat maliyet bedelleri belli oldu

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 369,88 lira ile 16 bin 967,51 lira arasında değişecek.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 09:27 - Güncelleme:
İki bakanlık ortaklığında hazırlandı! İnşaat maliyet bedelleri belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 7 bin 740,78 lira ile 16 bin 967,51 lira, birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266,73 lira ile 11 bin 346,71 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301,27 lira ile 7 bin 687,59 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 777,35 lira ile 5 bin 235,86 lira, basit inşaatlar için 369,88 lira ile 2 bin 361,32 lira arasında olacak.

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

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