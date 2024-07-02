İki Bakanlıkta bayrak değişimi! Kurum ve Memişoğlu görevi devraldı

Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fahrettin Koca'dan teslim aldı.



Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevi Fahrettin Koca'dan devraldı. Memişoğlu, "Türkiye, sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra sağlık bilgisini üretmek ve bu konuda dünyanın lider ülkesi olmak hedefindedir" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Fahrettin Koca yerine 8 yıldır İstanbul İl Müdürü görevini icra eden Kemal Memişoğlu atandı. Memişoğlu, bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevine resmen başladı.

Koca, yaptığı konuşmasında, 10 Temmuz 2018 yılında devraldığı bakanlık görevi süresince Elazığ depremi, pandemi süreci ve Kahramanmaraş depremleri olmak üzere 3 büyük sınav yaşadıklarını ve bu süreçte sınavları başarıyla verdiklerini ifade etti.

Koca, 2018 yılında bir emanet devraldığını ve emaneti bugün devrettiğini ifade ederek, "Ülkemizin aşı konusunda, dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan, yeni Hıfzıssıhha projesini ulaştığı noktada size devrediyorum. Hepatit A, Suçiçeği ve Kuduz aşıları için başlattığımız teknoloji transferi ile, ülkemizde kurulacak, ve tamamen yerli üretim yapacak tesislerimiz için, saydığım aşılardan ikisinin teknoloji transfer süreci başladı. Kuduz aşısıyla ilgili süreçlerin sürdürülmesini ise, siz üstlenmiş oluyorsunuz. Hedef, 2028 yılına geldiğimizde, bağışıklama programımızdaki tüm aşıları, yerli olarak üretebilmektir. Türkiye olarak, bunu başarabileceğimize kuşku yok" dedi.

Sağlık Vadisi projesinde sıranın artık projenin hayata geçmesine geldiğini belirten Koca, "Devir-teslim töreninde, anılması en mühim noktalardan biri budur. Sancaktepe'de yapılması planlanan, Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi projemizin hayat bulması, milletimizin büyük bir beklentisidir. Bu hassas sorumluluğu, bütün gücünüzle devralacağınıza inanıyorum. İlaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi projesi, sağlık sisteminin, hayati ihtiyaçlarından birine cevap verecek. Yerli solunum cihazı, yerli aşı ve yerli tanı kiti üretimleri gerçekleşti. Sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretimi, son aşamaya geldi. Bu projeleri, gönül rahatlığı ile size devrediyorum. Bilindiği gibi, Aile Diş Hekimliğini, pilot uygulama olarak başlatmıştık. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, etkinliğini artıracak sevk sistemi, yılsonu uygulamaya konacak şekilde planlandı. Birinci basamaktan sevk ile, 2. ve 3. Basamak Sağlık tesislerine gelen hastalarımızın, katkı payı ödemelerine son verecek proje, hazır durumdadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, randevu sorununu önüne geçmek için hayata geçirilen Onaylı Randevu Sistemi ile ilk bir ay içinde randevu taleplerinin yüzde 97'sini aynı gün karşılandığını kaydetti.

"SON 22 SENEDE SAĞLIKTA BÜYÜK BİR GELİŞİM VE DEVRİM NİTELİĞİNDE BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATILDI"

Görevine başlayan yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye'nin özellikle son 22 senede sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğindeki birçok başarıya imza attığını dile getirerek, "Özellikle covid gibi dünyayı sarsan ve çoğu gelişmiş ülkede bile başarısızlıkla yönetilen covidi en iyi şekilde yönetmesi, sağlık hizmetinin sunumunda başarısını 20 yıldır AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönüşümle ve sağlık çalışanlarının özverisi, bilgisi, yeteneği ve altyapısının kuvvetli olmasıyla sonuçlandırdı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan bütün sağlık çalışanı arkadaşlarıma minnetlerimi arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, SAĞLIK HİZMETİ SUNMANIN YANI SIRA SAĞLIK BİLGİSİNİ ÜRETMEK VE BU KONUDA DÜNYANIN LİDER ÜLKESİ OLMAK HEDEFİNDEDİR"

Hasta ve çalışan memnuniyetinin öncelikleri arasında olduğunu ve bu memnuniyeti daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Memişoğlu, "Bunun yanında özellikle hastalanmadan koruyucu sağlık hizmetlerini ve temel sağlık hizmetlerini önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Türkiye bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmiş durumda. Sağlık turizmindeki gelişmeyle de dünyanın her tarafından insanlardan buraya hizmet almaya, sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesi olan sağlık hizmetini sunmanın yanı sıra sağlık bilgisini ve teknolojisini üretmek, bu konuda dünyanın lider ülkesi olmak hedefindedir" açıklamasında bulundu.

Tören, Koca ve Memişoğlu'nun çiçek takdim etmesinin ardından son buldu.

KURUM: ÇABAMIZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE, TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMAKTIR



Bakanlıktaki devir teslim töreni, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Kurum, yeniden bu görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Emeklerinden dolayı Özhaseki'ye teşekkür eden Kurum, görev aldığı her işte amacının millete hizmet etmek olduğunu, gece gündüz bunun için çalıştığını dile getirdi.



Kurum, "Yeri geldi Elazığ'ın Kara Murat'ı oldum, yeri geldi İstanbul'un Murat'ı oldum, yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturmaya gayret gösterdim, elimden geleni yapmaya çalıştım. Bundan sonraki süreçte de yapacağım, geçmişte ne yaptıysam yine aynısını aziz milletim için yapmak olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Kurum, "Başta 11 ilimiz, Hatay'ımız, Gaziantep'imiz, Kahramanmaraş'ımız, Adıyaman'ımız, Osmaniye'miz, Adana'mız olmak üzere afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle tüm ekibimizle, Sayın Bakanımızdan devraldığımız görevi layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza, aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz." dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok yerde binaların kendinden yıkıldığını aktaran Kurum, 81 ilde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin valilerle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin, bakanlığın en önemli görev alanlarından biri olduğunu vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Çevremizi, doğamızı gözümüz gibi koruyacak, yeşil alanlarımızı arttıracak ve ülkemizin güzelliğine güzellik katacak adımlarımızı, başta Sıfır Atık projelerimiz olmak üzere millet bahçelerimizle, yeşil alanlarımızla birlikte, iklim değişikliğine uyum ve koordinasyon çerçevesinde kararlılıkla atacağız.

Bu noktada, Çevre Komisyonu üyelerimizle çok güzel çalışmalar yaptık. Hem komisyon başkan yardımcımıza hem komisyon üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı uyumu çok daha yüksek noktada göstermek suretiyle çevre konusundaki hassasiyetimizi arttırarak devam edeceğiz. Belediyelerimizle iç içe olacağız ve gerek çevre gerek doğa koruma projeleri gerek deprem dönüşümü gerek vatandaşlarımızın konut edinmelerini sağlayacak adımlar başta olmak üzere tüm işleri içtenlikle, samimiyetle yapacağımızı burada tekrar ifade etmek istiyorum."

- "ÜLKEYE ÇOK HİZMETLER ETTİK"



Mehmet Özhaseki de kamu hizmetine 30 yıl önce başladığını, çeşitli görevlerde bulunduğunu, gücü neye yettiyse onu yaptığını, bilgi ve birikiminin tamamını verdiğini söyledi.

Vicdanen müsterih olduğunu dile getiren Özhaseki, "Giderken başınızın dik olması çok önemli. İş yapmış bir insanın müsterih olduğu bir ortamdan ayrılabilmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bir önceki bakanlık döneminde "çukur eylemleri" olduğunu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok evin yeniden inşasıyla uğraştığını anımsatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden sonra ilk etapta Murat Bakanımızın gayretleri vardı, sonra ben devam ettirdim. Yeni yeni projeler ortaya koyduk, onun bıraktığı yerden alıp bitirmek için çok gayret ettim. Şimdi de benim başlattığım, yarım bıraktığım işleri kardeşim tamamlayacaktır diye ümit ediyorum Devlette devamlılık esas. Yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler yol yürüdük, ülkeye çok hizmetler ettik. Allah'a hamdolsun bugün de artık bu kamu görevini noktalayarak buradan ayrılıyorum. Bütün milletimizden ve sizlerden haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Bundan sonra da bana düşen bir şey varsa elbette ki yapacağım. Geride biraz dua ordusuna katılacağım ama yine de çağırıldığım zaman ne varsa kardeşlerimin yanında olmaya, ülkem, milletim için doğru ne ise onu yapmaya gayret edeceğim."

Tören sonunda çiçek takdimi yapıldı.