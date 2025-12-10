İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6039
  • EURO
    49,6185
  • ALTIN
    5759.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki beldeyi ayağa kaldıran olay! Giriş çıkışlar kapatıldı
Güncel

İki beldeyi ayağa kaldıran olay! Giriş çıkışlar kapatıldı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde geçen hafta bir halı saha maçının ardından çıkan kavga, iki komşu belde arasında büyük gerginliğe yol açtı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük ile Niğde'ye bağlı Kiledere beldesi sakinleri arasında yaşanan olay, bölgeyi adeta alarma geçirdi.

IHA10 Aralık 2025 Çarşamba 08:28 - Güncelleme:
İki beldeyi ayağa kaldıran olay! Giriş çıkışlar kapatıldı
ABONE OL

İddiaya göre, halı saha karşılaşmasından sonra çıkan tartışmaya Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen ve beraberindekilerin de karıştığı öne sürüldü. Bu iddialar Kiledere'de büyük tepkiyle karşılandı. Olayların büyümesi üzerine Kiledere'den araç konvoyu oluşturan kalabalık, Yazıhüyük'e girmek istedi. Ancak jandarma ekipleri gerginliğin tırmanmaması için konvoyun beldeye girişine izin vermedi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Yazıhüyük'te güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet polisi beldeye sevk edilirken, giriş ve çıkış yolları kontrollü olarak kapatıldı. Jandarma ekipleri, beldenin ana yollarında, meydan çevresinde, belediye binası önünde ve Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in evinin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililerin olayın daha fazla büyümemesi için beldelerde gece boyunca nöbet tuttuğu, soruşturmanın ise çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.